Dur ihtarına uymayıp polise çarpan sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Dur ihtarına uymayıp polise çarpan sürücü tutuklandı

23.08.2022 11:26
Dur ihtarına uymayıp polise çarpan sürücü tutuklandı

Konya'da polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmak isterken polis memuruna çarpan alkollü sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'da polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmak isterken polis memuruna çarpan alkollü sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, huzur ve güven uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü polis memuru A.D.'ye çarptı. Polis memuru hafif şekilde yaralanırken, sürücü hızla olay yerinden kaçtı. Motosikletli polis timinde görevli yaralı polis memuru için olay yerine sağlık ekibi istendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler kaçan sürücünün peşine düştü. Çok geçmeden aracı park halinde bulan polis ekipleri, çevrede yaptığı araştırmada kaçan sürücünün araç sahibinin oğlu olan Oğuzhan Ahmet B. (24) olduğunu tespit etti. Sürücü kısa sürede yakalanırken, yapılan alkol muayenesinde 115 promil alkollü olduğunu tespit edildi. Sürücü ilk ifadesinde alkollü olduğu için uygulamadan kaçtığını belirtirken, yapılan sorgulamasında daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Araçta bulunan diğer şüpheliler F.E. (36) ve H.İ. (34) ile sürücü Oğuzhan Ahmet B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü tutuklanarak cezaevine gönderilirken araçta bulunan diğer 2 kişi serbest bırakıldı. Sürücüye, dur ikazına uymamak, kaza yerini terk etmek ve alkollü araç kullanmaktan toplam 3 bin 600 TL ceza kesilirken, şahsın ehliyetine süresiz el konuldu. - KONYA

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Kaynak: İHA

Tragger, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dur ihtarına uymayıp polise çarpan sürücü tutuklandı - Son Dakika

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