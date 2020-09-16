Konya'da polisin sıkı denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başta Covid-19 ile mücadele kapsamındaki denetimleri sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başta Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, 4 umuma açık iş yerinde bulunan 51 şahsa 'Sosyal Mesafe Kuralı'nı ihlalden, 3 şahsa maske takmamaktan işlem yapıldı. 2 iş yeri ise tütün mamulleri tüketildiği ve belgeleri eksik olduğu için mühürlenirken, iş yeri sorumlusu 2 şahsa 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak'tan işlem yapıldı.

Öte yandan, Selçuklu ilçesinde 2 yabancı uyruklu şahsı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarma vaadiyle 8 bin 600 TL dolandıran bir şahıs yakalandı. Çalışmalarda birçok faili meçhul elektrikli bisiklet hırsızlığı olayına karışan 2 şahıs da yakalanırken, bir çalıntı motosiklet ele geçirildi. Aranan 6 şahıs ise yakalanarak 3 adet ruhsatsız tabanca ve bir adet pompalı av tüfeği ele geçirildi. - KONYA