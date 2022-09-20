Konya'da kovalamaca sırasında otomobilden atılan çantalardan 41 kilo 500 gram eroin çıktı - Son Dakika
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Konya'da kovalamaca sırasında otomobilden atılan çantalardan 41 kilo 500 gram eroin çıktı

20.09.2022 13:52
Konya'da kovalamaca sırasında otomobilden atılan çantalardan 41 kilo 500 gram eroin çıktı

Konya'da, polisin yol uygulamasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildekilerin attığı 2 çantada 41 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Konya'da, polisin yol uygulamasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildekilerin attığı 2 çantada 41 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent çıkışında yaptıkları uygulamada "dur" ihtarına uymayan otomobildekileri yakalamak için takibe aldı.

Seydişehir ilçesinde kurulan polis barikatını aşan şüphelilerin kaçarken yol kenarına attıkları 2 çantada, 87 parça halinde 41 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Antalya'ya kaçtığı tespit edilen zanlılar, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da kovalamaca sırasında otomobilden atılan çantalardan 41 kilo 500 gram eroin çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da kovalamaca sırasında otomobilden atılan çantalardan 41 kilo 500 gram eroin çıktı - Son Dakika
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