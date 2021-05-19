Konya'da polisten 19 Mayıs korteji - Son Dakika

Konya'da polisten 19 Mayıs korteji

KONYA'da polis ekipleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej oluşturdu. Yüzlerce polisin katıldığı kortejde coşkulu anlar kaydedildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mayıs kutlamalarına vatandaşların katılamaması üzerine onlarla bütünleşmek için harekete geçti. Ekipler, Türk bayraklarıyla donatılan polis araçlarından oluşan kortejle İl Emniyet Müdürlüğü binasından çıkış yaparak kentte tur attı. Siren seslerini duyup evlerinin balkonuna ve penceresine çıkan vatandaşlar kortejin geçişini izledi. Yaklaşık 50 kilometre turlayan yüzlerce polis, vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı.

KONYA'DA 19 MAYIS TEDBİRLİ KUTLANDI

KONYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece Anıt Alanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, anıta çelenk bıraktı. Törende sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okundu.

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