Konya'da polisten kaçan şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Konya'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta arama yapan ekipler 560 adet uyuşturucu hap maddesi, suç unsurundan elde edilen para ele geçirilirken, araçta bulunan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine 42 FPL 11 plakalı otomobile Alaaddin Bulvarında dur ihtarında bulundu. Araç sürücüsü ihtar üzerine kaçmaya başladı. Kaçan araç bir süre sonra durdurularak içerisinde bulunan D.T, M.K. ve S.Y gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 560 adet sentetik ecza hap bulunurken, uyuşturucu maddeyi satın aldıkları Şems Tebrizi Mahallesinde bulunan iş yerinde G.D. isimli şahıstan 28 adet sentetik ecza hap ve kulübede bulunan Y.A. isimli şahsın üzerinden 27 bin 200 lira para ele geçirildi. Öte yandan, Y.A'ya ait olan araçta yapılan aramada ise 7 bin 266 adet sentetik ecza hap maddesi bulundu. Burada gözaltına alınan D.T, M.K, S.Y, Y.A ve G.D, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA