Son Dakika Haberleri: Konya'da Polisten Kumar Baskını

Konya'da Polisten Kumar Baskını

11 dakika önce

KONYA'da polis tarafından Selçuklu ve Ereğli ilçesinde iki kahveye yapılan baskında, para karşılığı tombala oynatıldığı tespit edildi.

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KONYA'da polis tarafından Selçuklu ve Ereğli ilçesinde iki kahveye yapılan baskında, para karşılığı tombala oynatıldığı tespit edildi. İş yeri sahipleri hakkında 'kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak' suçlarından adli işlem başlatıldı. Kumar oynadığı ileri sürülen 71 kişiye de toplam 22 bin 720 lira para cezası uygulandı.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Horozluhan Mahallesi'ndeki kahvede kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine iş yerine yapılan operasyonda tombala makinesi, topları, kartlar ve pullar ele geçirildi. İçeride bulunan ve kumar oynadığı ileri sürülen 35 kişiye 11 bin 200 lira para cezası uygulandı. 

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Türbe Mahallesi'ndeki kahveye yaptıkları basında üfürmeli tombala düzeneği ele geçirdi. İçeride bulunan ve kumar oynadığı ileri sürülen 36 kişiye 11 bin 520 lira para cezası uygulandı. Her iki kahvehanenin sahibi hakkında da 'kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:06 Kaynak: DHA

Ereğli, Selçuklu, Konya, 3. Sayfa, 3. Sayfa
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