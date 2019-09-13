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Konya'da pompalı tüfekle gasp iddiası

31 dakika önce

Konya'da pompalı tüfekle girdikleri marketten para ve cep telefonu gasbettikleri gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da pompalı tüfekle gasp iddiası, System.String[]

Konya'da pompalı tüfekle girdikleri marketten para ve cep telefonu gasbettikleri gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ağustos ayında, Meram ilçesi Kovanağazı Caddesi'nde Suriye uyruklu bir kişinin çalıştırdığı markete, ellerinde pompalı tüfekle giren 4 şüpheli, ateş ederek kasadaki 500 lira ve bir müşterinin cep telefonunu gasbetti.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, çevredeki 20 kamera kaydını inceleyerek zanlıları tespit etti.

Ekipler, Mustafa T. (19), Serkan T. (20) ve Murat Ş'yi (19) gözaltına aldı.

"Parasız kaldığımız için yaptık"

Aynı gün başka bir suça karıştığı tespit edilen zanlıların ifadesinde, "Parasız kaldığımız için yaptık" dediği öğrenildi.

Öte yandan zanlılardan Umut D'nin (20) ise 5 Eylül'de askere gittiği bildirildi.

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:08 Kaynak: AA
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