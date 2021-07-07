Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi - Son Dakika

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Şenol Yasak hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçlamasıyla 2 kez müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Boşanma sürecinde olduğu eşinin babası Bekir Dağdeviren'i ve bacanağı Mustafa Arslan'ı iş yerlerinde pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Yasak hakkında, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

İddianamede, Yasak'ın 13 Ocak'ta önce bacanağı Mustafa Arslan'ın iş yerine gidip pompalı tüfekle öldürdüğü, daha sonra kayınpederi Bekir Dağdeviren'i iş yerine gidip aynı tüfekle öldürdüğü, kayınbiraderi Enes Dağdeviren'i de öldürmeye teşebbüs ettiği belirtildi.

İddianamede, kayınbirader Enes Dağdeviren'in olaya ilişkin, "Şenol Yasak, tüfekle babam Bekir Dağdeviren'e yaklaşık 1 metre mesafeden ateş etti, ardından bana doğru yöneldiği. Yazıhanenin kapısını açmaya çalışırken, kapıyı ayağımla tutmaya çalıştım. Bu sırada tüfeğin yönü aşağı doğru olduğu için bir an kapıyı açıp tüfeği almaya çalıştım. Yerde 4-5 kez yuvarlandık. O sırada Şenol Yasak, tüfeğin tetiğine bastı ama ateş bana isabet etmedi. Boğuşma esnasında itişerek dışarıya çıktık. Daha sonra komşu iş yerlerinden gelenler Yasak'ı etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Şenol Yasak ise iddianamede yer verilen ifadesinde, eşi Halime Yasak ile boşanma aşamasında olduklarını, kayınpederi Bekir Dağdeviren ile bacanağı Mustafa Arslan'ın, barışmalarını engellemeye çalıştığını öne sürdü.

Savcı, Yasak'ın "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet, kayınbiraderi Enes Dağdeviren'e yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi.

Şenol Yasak hakkında ayrıca, bacanağına gerçekleştirdiği saldırının ardından, bacanağına ait kamyoneti alıp kayınpederinin iş yerine gittiği gerekçesiyle "Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Olay

Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi'ndeki bir mobilya dükkanında 13 Ocak'ta bacanağı Mustafa Arslan'ı pompalı tüfekle öldüren Şenol Yasak, ardından Erkanlı Sokak'ta bulunan oto sanayi sitesindeki dükkanda kayınpederi Bekir Dağdeviren'i vurmuş, ağır yaralanan Dağdeviren kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayet zanlısı Şenol Yasak ise Dağdeviren'i vurduktan sonra buradan da kaçmaya çalışırken, çevredeki esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edilmişti.