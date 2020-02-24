Konya'da pompalı tüfekle kuyumcu soyan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Konya'da kiraladıkları araçta gittikleri uyumcuyu pompalı tüfekle soyan ve çaldıkları altın ve paraları araziye gömen 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



Olay, geçtiğimiz Cumartesi saat 11.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Halil Ürün Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Erdoğan Solak'a ait kuyumcu dükkanı yüzü maskeli 2 şüpheli tarafından pompalı tüfekle soyuldu. Torbaya doldurdukları altın ve paralarla kayıplara karışan 2 şüpheli, polisin geniş çaplı araştırması sonucu yakalandı. Güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis, şüphelilerin kiraladıkları araçla soygunu gerçekleştirdiğini tespit etti. Bu sırada polis ekipleri, şüphelilerden birinin soygun sırasında sarf ettiği "Alparslan" isminden yola çıkarak olayda kullanılan aracın Alpaslan Ç. (22) ile Sevet G. (21) tarafından 20-22 Şubat tarihleri arasında kiralandıklarını öğrendi. Tespit edilen araç uydu sisteminden takibe alındıktan sonra şüpheliler Meram ilçesinde polis tarafından yakalandı. Çalınan altın ve paralarda şüphelilerin gömdüğü arazide ele geçirildi. Olayda kullanılan 2 adet kısa dipçik pompalı tüfekte aynı mevkide bir kuyunun içinde bulundu. Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.



Olayın ardından emniyet müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kuyumcu soygununa karışan Alparslan Ç ve Sevet G'nin yakalandığı, olayda 82 adet bilezik ve 8 bin 170 TL paranın poşet içerisinde ağaçlık alanda toprağa gömülü halde bulunduğu duyuruldu. - KONYA