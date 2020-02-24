Konya'da pompalı tüfekle kuyumcu soyan iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

Konya'da pompalı tüfeklerle kuyumcu dükkanından 200 bilezik ile yaklaşık 40 bin lira çalan kar maskeli iki şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Halil Ürün Caddesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde İbrahim Erdoğan Solak'a ait kuyumcu dükkanını soyan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki 60 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin S.G. (21) ile A.Ç. (22) olduğunu tespit etti.

Fiziki takibin ardından zanlılar, polis ekiplerince yakalandı.

Polis ekipleri, şüphelilerin İstanbul'dan Konya'ya geldiklerini, çaldıkları altınları merkez Meram ilçesindeki ağaçlık alana çuvalla gömdüklerini ve soygun esnasında giydikleri kıyafetleri yaktıklarını belirledi.

Ekipler, zanlıların soygunda kullandıkları silahları kuyuya attıklarını, geceyi camide geçirdiklerini tespit etti.

Şüphelilerin soygunda kullandıkları kiralık aracı çiçekçide süsleterek gelin arabası görünümü verdikleri öğrenildi.

S.G'nin 10, A.Ç'nin 3 suçtan kaydının olduğu belirtildi.

Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, zanlıların kiraladıkları araçla kaçması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.