Konya'da "POS tefeciliği" operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Konya'da "POS tefeciliği" operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

28.09.2022 17:38

Konya'da POS cihazıyla tefecilik yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da POS cihazıyla tefecilik yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, borcu veya nakit ihtiyacı olan vatandaşların kredi kartlarından çekim yaptıktan sonra nakit paranın bir kısmına el koydukları iddia edilen tefecilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, merkez Karatay ilçesinde belirlenen 2 iş yerine operasyon düzenledi.

Cep telefonu dükkanı görünümü verilen iş yerinde yapılan aramalarda, farklı kişilere ait ve şifreli not kağıtlarına sarılmış 54 kredi kartı ele geçirildi.

Operasyonda, Yunus P, Yusuf P. ve Mustafa K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, iş yerinde, paraya ihtiyacı olan vatandaşlarla pazarlık yaptığı, kredi kartından nakit çekildikten sonra "komisyon" adı altında paranın belli bir kısmına el koyduğu öğrenildi.

Bu yöntemle mağdurlardan yüksek faizli gelir elde ettikleri belirlenen şüphelilerin, 5 milyon liraya yakın para döngüsü sağladığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 'POS tefeciliği' operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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