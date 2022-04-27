Konya'da "Primer İmmün Yetmezlik Farkındalık Haftası" etkinliği - Son Dakika

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bölümü, "Primer İmmün Yetmezliği Farkındalık Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, hastanede tedavi gören çocuklar doyasıya eğlendi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Sağlık Yerleşkesinde yer alan Sağlık Şehitleri Parkında gerçekleşen programda NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, akademisyenler ve hastane personeli, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bölümünde tedavi gören çocukların sevincine ortak oldu.

Mızırak, primer immün yetmezliğinin doğuştan gelen bağışıklık sistemi yetersizliği hastalığı olduğunu belirterek, dünyada 6 milyon insanı etkilediğini söyledi.

Küçükkendirci de akraba evliliklerinin, primer immün yetmezlik için en önemli risk faktörü olduğunu ifade ederek, "Sağlıklı doğan bebeklerin erken yaşlarda tanınması, ileride kalıcı hasarlara neden olacak hastalıkların önlenmesinde ve hastalığa özgü tedaviye kavuşmalarında son derece önemlidir. Özellikle ağır seyreden tiplerin en kısa zamanda tespit edilerek tedaviye yönlendirilmesi gerekir. Bu tür hastalarda nihai tedavi şekli, kemik iliği naklidir. Kemik iliği nakli için uygun verici bulma olasılığı da çok sayıda gönüllü vericilerin olduğu durumlarda mümkün olabilmektedir. Tanımadığımız hayatlara dokunabilmek için herkesi gönüllü verici olmaya davet ediyoruz."diye konuştu.

Konuşmaların ardından alanda çocuklara hediye dağıtımı yapıldı. Çocuklar, düzenlenen çeşitli oyun ve aktivitelerle gönüllerince eğlendi.