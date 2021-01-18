Konya'da projektörle yasa dışı ava 16 bin lira ceza - Son Dakika

Konya'da araç aküsünü bağlı projektörle yasa dışı av yaptığı iddia edilen 7 kişiye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda yürütülen denetim ve kontrollerde araç aküsünü bağlı projektör ile yasa dışı kara avcılığı yaptığı öne sürülen 7 avcıyı yakaladı.

Avcılara 16 bin 74 lira idari ceza uygulanırken, avda kullanılan takozsuz yarı otomatik av tüfeği ile araca mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.