Konya'da PTT Merkezinde Koli Patladı: 1 Yaralı
10 dakika önce
Konya'da PTT merkezinde bir kolide patlama meydana geldiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Konya'da PTT merkezinde bir kolide patlama meydana geldiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:22 Kaynak: İHA
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