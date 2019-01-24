Son Dakika Haberleri: Konya'da PTT Merkezinde Koli Patladı: 1 Yaralı

Konya'da PTT Merkezinde Koli Patladı: 1 Yaralı

10 dakika önce

Konya'da PTT merkezinde bir kolide patlama meydana geldiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'da PTT Merkezinde Koli Patladı: 1 Yaralı, System.String[]

Konya'da PTT merkezinde bir kolide patlama meydana geldiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:22 Kaynak: İHA

Polis, PTT, Konya, 3. Sayfa
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