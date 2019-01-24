Son Dakika Haberleri: Konya'da PTT Merkezinde İçinde Güç Kaynağı Olan Koli Patladı

Konya'da PTT Merkezinde İçinde Güç Kaynağı Olan Koli Patladı

14 dakika önce

Konya'da PTT merkezinde bir kolide bulunan güç kaynağının patlaması ve çevredeki kozmetik ürünlerin yanması sonucu bir PTT çalışanı yaralandı.

Konya'da PTT Merkezinde İçinde Güç Kaynağı Olan Koli Patladı, System.String[]
Konya'da PTT merkezinde bir kolide bulunan güç kaynağının patlaması ve çevredeki kozmetik ürünlerin yanması sonucu bir PTT çalışanı yaralandı.

Olay, saat 08.50 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu üzerinde bulunan PTT Posta İşleme Merkezinin Posta Gelen Giden Servisinde meydana geldi. İddiaya göre, görevli iki kişi kolileri yerleştirirken bir koliyi başka bir kolinin üzerine koydukları sırada patlama oldu. Kolinin patlaması ve çevredeki kozmetik ürünlerin alev alması sonucu görevlilerden biri yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği bölümde inceleme yaptı. İncelemede patlayan kolinin içerisindeki malzemelerin güç kaynağı ve benzeri malzemeler olduğu, patlamayla çevredeki kozmetik ürünlerin de alev alması sonucu görevlinin yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:48 Kaynak: İHA

Merkez, Konya, PTT, 3. Sayfa
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