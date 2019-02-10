Konya'da Puanlar Paylaşıldı

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Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçında Atiker Konyaspor, evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçında Atiker Konyaspor, evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR



27. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Milosevic'in rakip takımın savunma oyuncusunu çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı. 35. dakikada Ömer Ali'nin kullandığı köşe vuruşunda caza sahası içinde seken topu kontrol eden Filipovic'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı. 45+3. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içinde Jevtovic'in yerde kalması üzerine hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. VAR'a giden Meler pozisyonu inceledikten sonra penaltıyı iptal etti. 58. dakikada Atiker Konyaspor'un ceza sahası yakınlarında kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Jahovic'in vurduğu şut barajdan sekerek Malatyaspor kalecisi Farnolle'nin son anda yaptığı müdahale ile kornere çıktı. 60. dakikada orta alanda gelişen Malatyaspor atağında topla buluşan Bifouma ceza sahası dışından ilk vurduğu şutun savunmadan dönmesinin ardından topu yeniden kazanarak uzak köşeye yeniden şut çekti. Bu şutta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 74. dakikada sol kanatta gelişen Malatyaspor atağında Ahmed'in rakibinden sıyrılarak verdiği pasta topla buluşan Aleksic'in vurduğu şut ağlarla buluştu. 0-1 83. dakikada gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içine verilen pasta topu almak için hareketlenen Jahovic kaleci Farnolle'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Jahovic topu ağlarla buluşturdu. 1-1 90. dakika sol kanattan gelişen Malatyaspor atağında Aboubakar'ın ceza sahası içinde verdiği pasla topla buluşan Ömer'in boş kaleye vurduğu şut kale direğinin yanından auta çıktı.



KÜNYE



Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ali Saygın Ögel xx, Abdullah Bora Özkara xx Konyaspor: Serkan xx, Skubic xxx, Ali xx, Flipovic xx, Zuta xx, Volkan xx, Jevtovic xxx (Yatabare dk. 79 ?), Ömer Ali xx (Fofana dk. 56 x), Traore x (Ali Çamdalı dk. 69 x), Milosevic xx, Jahovic xxx Yedekler: Mahmut, Mücahit, Diagne, Uğur, Opanasenko, Ferhat Teknik Direktör: Aykut Kocaman Malatyaspor: Farnolle x, Chebake xx, Mina xx, Murat xx, Bülent xx, Donald x, Murat Yıldırım xx, Aleksic xxx, Guilherme x (Aboubakar dk. 62 x), Bifouma xxx (Ahmed dk. 73 x), Adem x (Ömer dk. 82 ?) Yedekler: Ertaç, Mustafa, Seth, Barış, Buğra, Eren Teknik Direktör: Erol Bulut Sarı kartlar: Filipovic, Jevtovic, Serkan, Jahovic, Ali Turan (Konyaspor), Donald, Aboubakar, Adem, Farnolle (EY. Malatyaspor)



(Mustafa Uslu - Mustafa Beşer/İHA)

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