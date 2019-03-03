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Konya'da Puanlar Paylaşıldı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig 24. hafta karşılaşmasında Atiker Konyaspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.

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Spor Toto Süper Lig 24. hafta karşılaşmasında Atiker Konyaspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Filipovic'in ara pasında kaleci karşı karşıya kalan Jahovic'in şutunda Beto topu çeldi. 18. dakikada sağ kanattan Traore'nin kullandığı köşe atışında ön direğe hareketlenen Filipovic topa ağlarla buluşturdu. 1-0 21. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde topla buluşan Deniz'in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 31. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında Volkan'ın kısa pasıyla topla buluşan Fofana'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı. 54. dakikada orta sahadan gelişen Göztepe atağında, Castro'nun verdiği uzun pasa hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin, yaptığı vuruşla eşitliği sağlayan isim oldu. 1-1 56. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, kaleci Serkan boşa çıktı. Korner noktasına yakın noktada topu kapan Deniz'in boş kaleye vurduğu şut direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 68. dakikada sağ taraftan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Jevtovic'in ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Milosevic'in şutunda kaleci Beto topu son anda kornere gönderdi. 88. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza sahası içisinde topla buluşan Jahovic, Kadu'nun müdahalesi sonucu yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası VAR'a giden hakem Ablulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. 90. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Skubic geldi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Beto, doğru köşeyi seçerek gole engel oldu. 90+6. dakikada sağ taraftan gelişen Atiker Konyaspor atağında Milosevic'in ortasında Jahovic kafa vuruşunu yaptı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda top üstten auta çıktı.

---KÜNYE---

Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Esat Sancaktar xx, Erdinç Sezertam xx Konyaspor: Serkan xx, Skubic x, Ali x (Ömer Ali dk.70 xx), Filipovic xxx, Zuta x (Ferhat dk.46 xx), Volkan xx, Milosevic xx, Jevtovic xx, Traore xx, Fofana x (Amir dk. 82 ?) Jahovic xx Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim, Uğur, Opanasenko, Ali Çamdalı, Mücahit Can Akçay Teknik Direktör: Aykut Kocaman Göztepe: Beto xxx, Gassama xx, Kadu xx, Titi xxx, Berkan xx, Borges x, Castro xx (Poko dk.85 ?), Serdar x, Deniz xx (Jerome dk.69 xx), Yasin xxx, Ghilas x (Axel dk.46 x) Yedekler: Göktuğ, Wallace, Alpaslan, Halil, Gouffran, Yalçın, Tayfur Teknik Direktör: Tamer Tuna Goller: Filipovic (dk. 18) (Atiker Konyaspor), Yasin (dk. 54) (Göztepe) Kırmızı kart: Kadu (Göztepe) Sarı kartlar: Zuta, Ferhat (Konyaspor), Yasin, Beto (Göztepe)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:51 Kaynak: İHA

Konya, Beto, Atiker Konyaspor, Güncel
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