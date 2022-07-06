Roma dönemine ait Eros heykeli ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, bir kişinin iş yerinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaşıldı.

Konya 'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait Eros heykeli, 131 sikke ve tarihi eser niteliğinde 12 obje ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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