Konya'da rüşvetle suçlanan 2 trafik polisi açığı alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da rüşvetle suçlanan 2 trafik polisi açığı alındı - Son Dakika

Konya'da rüşvetle suçlanan 2 trafik polisi açığı alındı

6 saat önce

KONYA'da ceza yazmama karşılığında minibüs şoförlerinden rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 polis memuru ile rüşvet verdiği öne sürülen 8 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Konya'da rüşvetle suçlanan 2 trafik polisi açığı alındı, System.String[]

KONYA'da ceza yazmama karşılığında minibüs şoförlerinden rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 polis memuru ile rüşvet verdiği öne sürülen 8 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, 2 polis memurunun açığa alındığı ve idari soruşturma için mütfettiş talep edildiği öğrenildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü, geçen yıl ekim ayında Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 2 polis memurunun minibüs şoförlerinden ceza yazmama karşılığında rüşvet aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda, polis memurları N.D. ve M.K.'nin, Fatih Işıklar hattında çalışan minibüs şoförlerinden rüşvet aldığı belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takip ile, hattaki bazı minübüs şoförlerin her ay aralarında 4 -5 bin lira toplayıp bir mareke bıraktıkları, 2 polis memurunun marketten alışveriş yaptığı saptandı. Şoförlerin polislere bazı dönemlerde de özel hediyeler aldığı tespit edildi.

2 polis memuru ile rüşvet verdiği öne sürülen 8 kişi, geçen hafta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.  Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, 2 polis memuru açığa alındı. Polis memurları hakkında yapılacak idari soruşturma için müfettiş talep edildiği öğrenildi.


Konya Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:41 Kaynak: DHA
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