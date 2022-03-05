Konya'da Rusya'yı protesto - Son Dakika
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Konya'da Rusya'yı protesto

05.03.2022 16:23
Konya'da Rusya'yı protesto

Konya'da yaşayan Kırım Türkleri ve Ukraynalılar, Rusya'nın saldırısın???????a tepki gösterdi.

Konya'da yaşayan Kırım Türkleri ve Ukraynalılar, Rusya'nın saldırısın???????a tepki gösterdi.

Kültür Park'ta bir araya gelen Kırım Türkleri Derneği ile Ukraynalılar Derneği üyeleri, ellerinde Türkiye, Ukrayna ve Kırım bayrakları ile dövizler taşıyarak Kayalı Park'a kadar yürüdü.

Saygı duruşu ve milli marşların okunmasının ardından konuşan Konya Kırım Türkleri Dernek Başkanı Mustafa Sırrı Demirel, Kırım'da insan hakları ihlalleri işlendiğini, Rusya'nın Kırım ve Ukrayna'ya yönelik tutumuyla durumun korkunç bir hal aldığını anlattı.

Demirel, "Rusya bir kez daha uluslararası hukuku, imzaladığı sözleşmeleri ayaklar altına almıştır. Rusya'nın soykırım ve katliamlarının mağduru olan pek çok halk gibi Kırım Tatarları da Rusya'nın Ukrayna'da yeni katliamlar ve soykırım yapacağı endişesini taşımaktadır." diye konuştu.

Rusya'nın saldırılarını, felaketin başladığı gün olarak gördüklerini belirten Demirel, "Dünyayı felakete götüren bu alçak ve aşağılık girişimi çok önceden planlayarak adım adım uygulayan Rusya'yı şiddetle protesto ediyoruz. Bu savaşın bir an önce sonlandırılması dileğiyle Ukrayna'nın yanında olduğumuzu deklare ediyoruz." dedi.

"Ukrayna düşmeyecek"

Konya Ukraynalılar Derneği Başkanı Alina Göçer de "Rusya, savaşla Ukrayna'yı yok etmeyi ve güç kullanarak toprakları işgal etmeyi amaçlıyor. Şu anda Ukrayna'da gerçek savaş yaşanıyor. Ukrayna, düşmeyecek ve kazanacak. Toprağımızı ve insanlarımızı korumak için mücadeleye hazırız. Yaşasın Ukrayna, Türkiye ve Kırım." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve duaların edildiği protesto sonrası, katılımcılar bölgeden ayrıldı.

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Ukrayna, Kırım, Konya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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