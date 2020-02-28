Konya'da Saadet Partisi ilçe teşkilatının bulunduğu binada yangın - Son Dakika

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Konya'da Saadet Partisi ilçe teşkilatının bulunduğu binada yangın
6 saat önce
KONYA'da, beyaz eşya dükkanının üst katında klimanın patlaması sonucu çıkan yangın, aynı binadaki Saadet Partisi Karatay İlçe Teşkilatı'nın bulunduğu daireye sıçradı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:55 Kaynak: DHA
KONYA'da, beyaz eşya dükkanının üst katında klimanın patlaması sonucu çıkan yangın, aynı binadaki Saadet Partisi Karatay İlçe Teşkilatı'nın bulunduğu daireye sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Yangın, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems Tebrizi Mahallesi Mevlana Caddesi'nde çıktı. Bir beyaz eşya dükkanının üst katında, klimanın patlaması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede aynı binadaki Saadet Partisi Karatay İlçe Teşkilatı'nın bulunduğu daireye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Cadde araç trafiğine kapatılırken itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
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