Saadet Partili Karaduman: "Her Zaman O Koltukta Oturacağını Zannedenlere Sesleniyorum; 2023 Haziran'ına da 2024 Mart'ına da Az Kaldı" - Son Dakika
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Saadet Partili Karaduman: "Her Zaman O Koltukta Oturacağını Zannedenlere Sesleniyorum; 2023 Haziran'ına da 2024 Mart'ına da Az Kaldı"

21.08.2022 10:44

Konya’da, Saadet Partisi Selçuklu İlçe Başkanlığı tarafından Selçuklu Kılıçaslan parkında düzenlenecek olan Aile ve Gençlik Şöleni’ne Konya Büyükşehir Belediye zabıta ekipleri engel olmaya çalıştı. Parti bayrakları indirildi ve zabıta ekipleri partililere biber gazı sıktı. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, “Her zaman o koltukta oturacağını zannedenlere sesleniyorum; 2023 Haziran’ına da 2024 Mart’ına da az kaldı” dedi.

Konya'da, Saadet Partisi Selçuklu İlçe Başkanlığı tarafından Selçuklu Kılıçaslan parkında düzenlenecek olan Aile ve Gençlik Şöleni'ne Konya Büyükşehir Belediye zabıta ekipleri engel olmaya çalıştı. Parti bayrakları indirildi ve zabıta ekipleri partililere biber gazı sıktı. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Her zaman o koltukta oturacağını zannedenlere sesleniyorum; 2023 Haziran'ına da 2024 Mart'ına da az kaldı" dedi.

Konya'da, Saadet Partisi Selçuklu İlçe Başkanlığı tarafından Selçuklu Kılıçaslan Parkı'nda düzenlenmesi planlanan Aile ve Gençlik Şöleni, dün; Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından engellendi. Parti bayrakları indirildi ve zabıta ekipleri partililere biber gazı sıktı.

Konuya ilişkin Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman şu açıklamayı yaptı:

KARADUMAN: "FARKLI FİKRE TAHAMMÜL EDEMEYEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETİMİNİ KINIYORUM"

"Selçuklu ilçe teşkilatımız tarafından Selçuklu Kılıçaslan parkında düzenlenecek olan 'Aile ve Gençlik Şöleni' hukuksuz şekilde engellenmiş, Büyükşehir Belediye zabıta ekipleri bayraklarımızı yırtarak indirmiş, teşkilat mensuplarımıza biber gazı ile müdahale etmiştir. Hoşgörü şehri Konya'mızda farklı sese, farklı renge, farklı fikre tahammül edemeyen Büyükşehir Belediyesi yönetimini kınıyorum. Bayrağında bir hilal beş tane de yıldız olan Saadet Partimize engel olan bu zatlar, İsrail bayrağına resmi geçit töreni yapanlardır. Bu çifte standartlı yönetimi vicdanlı Konyalı hemşerilerime havale ediyorum.

"2023 HAZİRAN'INA DA 2024 MART'INA DA AZ KALDI"

Halkın parkında halkın partisine 'valiliğe rağmen yaptırmıyorum' diyerek engel olan zabıta kardeşlerimize sesleniyorum; biz yönetime geldiğimiz zaman sizlere kesinlikle hukuk dışı işler yaptırmayacağız. Sizlere kesinlikle yanlış şeyler yaptırmayacağız. Her zaman o koltukta oturacağını zannedenlere sesleniyorum; 2023 Haziran'ına da 2024 Mart'ına da az kaldı!"

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Kaynak: ANKA

Selçuklu, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partili Karaduman: 'Her Zaman O Koltukta Oturacağını Zannedenlere Sesleniyorum; 2023 Haziran'ına da 2024 Mart'ına da Az Kaldı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saadet Partili Karaduman: "Her Zaman O Koltukta Oturacağını Zannedenlere Sesleniyorum; 2023 Haziran'ına da 2024 Mart'ına da Az Kaldı" - Son Dakika
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