Konya'da sabah namazında buluşan aileler salgın hastalıklardan kurtuluş için dua etti - Son Dakika

KONYA Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Aileler Sabah Namazında Buluşuyor" projesi kapsamında vatandaşlar koronavirüs tedbirleri gözetilerek sabah namazında bir araya geldi. Kılınan namazın ardından salgın hastalıklardan kurtuluş için dua edildi.

Merkez ve 7 ilçede hayata geçen "Aileler Sabah Namazında Buluşuyor" projesi Sultan Selim Camii ile birlikte, Akşehir Hasan Paşa İmaret Camii, Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Cihanbeyli Merkez Yeşil Camii, Çumra Merkez Ulu Camii, Ereğli Uğurlu Camii, Kulu Merkez Camii ve Seydişehir Seyit Harun Veli Camii'nde de aileler sabah namazında buluştu.