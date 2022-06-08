Konya'da sağanak aralıklarla etkili oluyor - Son Dakika
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Konya'da sağanak aralıklarla etkili oluyor

08.06.2022 19:58

Konya şehir merkezi ve ilçelerinde sağanak zaman zaman şiddetini artırıyor.

Konya şehir merkezi ve ilçelerinde sağanak zaman zaman şiddetini artırıyor.

Kentte öğleden sonra başlayan yağış devam ediyor.

Yağmur nedeniyle bazı yollarda küçük çaplı su birikintileri oluşurken, trafik akışında da aksamalar yaşanıyor.

Cadde ve sokaklarda yağmura yakalananlar otobüs ve tramvay duraklarına sığındı.

Yağışın etkileri yerinde tespit ediliyor

Konya Valiliğinin konuya ilişkin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Konya'da 08.06.2022 tarihinde 17.00-18.00 saatleri arası meydana gelen aşırı yağıştan olumsuz etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun. Yağışın etkileri, tüm ilgili kuruluşlarımızca yerinde tespit edilip gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Konya'da sağanak aralıklarla etkili oluyor
Konya'da sağanak aralıklarla etkili oluyor
Konya'da sağanak aralıklarla etkili oluyor
Konya'da sağanak aralıklarla etkili oluyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da sağanak aralıklarla etkili oluyor - Son Dakika

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