"Konya'da 08.06.2022 tarihinde 17.00-18.00 saatleri arası meydana gelen aşırı yağıştan olumsuz etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun. Yağışın etkileri, tüm ilgili kuruluşlarımızca yerinde tespit edilip gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da sağanak aralıklarla etkili oluyor - Son Dakika

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