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Konya'da sağanak etkili oldu, tarım arazileri su altında kaldı - Son Dakika

Konya'da sağanak etkili oldu, tarım arazileri su altında kaldı

09.02.2022 19:02

Konya'da sağanak etkili oldu, tarım arazileri su altında kaldı Konya'nın Seydişehir ilçesinde etkili olan sağanak yağış yerini kara bıraktı.

Konya'da sağanak etkili oldu, tarım arazileri su altında kaldı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde etkili olan sağanak yağış yerini kara bıraktı. Yaşanan yoğun yağış sebebiyle bazı yerlerde tarım arazileri su altında kaldı.

Seydişehir BSA kanalı taşma tehlikesine karşı Gökhüyük köprüsünden Suğla Barajına giden kapaklar açılarak tahliye edilmeye başlandı. Seydişehir ilçesinde sıcaklığının artılara geçerek yağan yağmur ve lodosla birlikte dağlarda bulunan metrelerce karların erimesi ile Taşağıl, Gölyüzü, Susuz, Çatmakaya 7. kilometresinde bulunan İçeri Kışla mevkiinde de yerleşim yerleri ve tarım arazilerini su bastı. Dün başlayan ve etkisini giderek arttıran sağanak, tarım arazilerinin de sular altında kalmasına neden oldu. Bölgede hayvancılık yapan bazı vatandaşların ahırları ve hayvanları baskından zarar gördü.

Konya'da sağanak etkili oldu, tarım arazileri su altında kaldı
Konya'da sağanak etkili oldu, tarım arazileri su altında kaldı
Konya'da sağanak etkili oldu, tarım arazileri su altında kaldı

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Seydişehir, Tarım, Konya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Konya'da sağanak etkili oldu, tarım arazileri su altında kaldı - Son Dakika


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