Konya'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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Konya'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

14.06.2022 15:55
Konya'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan yağmur sonrası bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi, vatandaşlar evlerinden çıkamadı.

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan yağmur sonrası bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi, vatandaşlar evlerinden çıkamadı.

İlçede öğle saatlerinde etkili olan sağanak, zaman zaman şiddetini artıyor.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler yollarda güçlükle ilerledi.

Bazı mahallelerdeki evlerde ve iş yerlerinde su baskınları oluştu.

İlçe merkezindeki Ahmet Baran Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın zemin katı da tamamen su dolunca vatandaşlar evlerinden çıkamadı.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ve belediye ekipleri, su tahliye çalışması sürdürüyor.

Şiddetli yağışın devam ettiği bölgede, belediye ekiplerinin çok sayıda yardım çağrısı aldığı öğrenildi.

YORUMLAR
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Tuzluca'da evler ve ahırlar su altında kaldı Tuzluca'da evler ve ahırlar su altında kaldı Kulu'da zemin katı su basan binada vatandaşlar mahsur kaldı Kulu'da zemin katı su basan binada vatandaşlar mahsur kaldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

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