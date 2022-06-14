Konya 'nın Kulu ilçesinde etkili olan yağmur sonrası bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi, vatandaşlar evlerinden çıkamadı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Konya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika

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