Son Dakika Haberleri: Konya'da sağanak sele neden oldu
Son Dakika Güncel Konya'da sağanak sele neden oldu

Konya'da sağanak sele neden oldu

1 saat önce

Konya'da sağanak sele neden olduKONYA'da bugün akşam saatlerinde bazı ilçelerinde başlayan sağanak sele neden oldu.

Konya'da sağanak sele neden oldu

KONYA'da bugün akşam saatlerinde bazı ilçelerinde başlayan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle tarım arazileri ve yollar zarar gördü.

Karatay ilçesinin Akbaş, Kadınhanı'nın Atlantı ve Ilgın'ın Avdan Mahallerinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle bazı bölgelerde tarım arazileri ve yollar sular altında kalıp zarar gördü. O anlar çevredeki vatadaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Konya'da sağanak sele neden oldu

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:21 Kaynak: DHA
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