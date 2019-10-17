Konya'da sağanak sele neden oldu
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Konya'da sağanak sele neden olduKONYA'da bugün akşam saatlerinde bazı ilçelerinde başlayan sağanak sele neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:21 Kaynak: DHA
Konya'da sağanak sele neden oldu
KONYA'da bugün akşam saatlerinde bazı ilçelerinde başlayan sağanak sele neden oldu. Sel nedeniyle tarım arazileri ve yollar zarar gördü.
Karatay ilçesinin Akbaş, Kadınhanı'nın Atlantı ve Ilgın'ın Avdan Mahallerinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle bazı bölgelerde tarım arazileri ve yollar sular altında kalıp zarar gördü. O anlar çevredeki vatadaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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