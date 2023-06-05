Konya'da sağanak yağış sele neden oldu - Son Dakika
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Konya'da sağanak yağış sele neden oldu

05.06.2023 14:58

Konya'nın Ereğli, Ilgın ve Çumra ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Selin etkisiyle birçok ev, tarım arazisi ve ahır zarar gördü. Kızılay ve belediye ekipleri zarar gören bölgelerde yardım çalışmalarına başladı.

Konya'nın Ereğli, Ilgın ve Çumra ilçelerinde sağanak yağış sele neden oldu.

Ereğli'ye bağlı Kuskuncuk ve Bulgurluk mahallelerinde etkili olan yağmurun sele dönüşmesi nedeniyle birçok evi ve tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı, tarım arazileri zarar gördü.

Selin ardından Kızılay Ereğli Şube Başkanlığı ve Kızılay gönüllüleri, vatandaşların yardımına koştu.

Selden zarar gören Bulgurluk Mahallesi'ndeki mevsimlik işçilerin gıda, kıyafet, mama, yorgan gibi ihtiyaçları karşılandı.

Ilgın ilçesine bağlı Çiğil Mahallesi'nde ve Esentepe Mahallesi Gölköy mevkisinde yoğun yağış dolayısıyla bazı evlerin bahçeleri ve yollar sular altında kaldı. Şiddetli yağış dolayısıyla yollarda sel meydana geldi.

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ), itfaiye ve Ilgın Belediyesi ekipleri taşkın olan alanlarda su tahliyesi yaptı.

Alanda incelemelerde bulunan Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, "Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması, can ve mal kayıplarının yaşanmaması için ekiplerimiz anında müdahale etti. İlçemizde yaşanan sağanak sonrasında herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmaması da ayrıca bizleri sevindirmiştir." dedi.

Sel felaketinin etkili olduğu Çumra'nın İnli ve Yörükcamili mahallelerinde ahırlara giren sular nedeniyle 30 küçükbaş hayvan telef oldu, bazı tarım arazileri zarar gördü.

Çumra Kaymakamı Muhammet Fatih Türkman ve Çumra Belediye Başkanı Recep Candan selden zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu.

Belediye ekipleri araçlarla selin yaşandığı mahallelerde ilk müdahaleyi yaptı.

Kaynak: AA
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