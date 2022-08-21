Konya şehir merkezinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Saat 20.00 sıralarında etkisini gösteren gök gürültülü sağanak dışarda bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına sığındı. Merkez Selçuklu , Meram ve Karatay ilçelerinde etkili olan yağmur yağışı bir süre sonra etkisini kaybetti.

Kaynak: İHA

Konya, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da sağanak yağış...Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı - Son Dakika

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