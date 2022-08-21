Konya'da sağanak yağış...Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı - Son Dakika
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Konya'da sağanak yağış...Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı

21.08.2022 21:58

Konya'da sağanak yağış...Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı Konya'da akşam saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu.

Konya'da sağanak yağış...Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı

KONYA - Konya'da akşam saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına sığındı.

Konya şehir merkezinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Saat 20.00 sıralarında etkisini gösteren gök gürültülü sağanak dışarda bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına sığındı. Merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinde etkili olan yağmur yağışı bir süre sonra etkisini kaybetti.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Konya, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da sağanak yağış...Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da sağanak yağış...Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı - Son Dakika
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