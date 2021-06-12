Konya'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Konya'da sağanak etkili oldu.

Kentte akşam saatlerine doğru başlayan kuvvetli yağış nedeniyle ana caddeler ve bazı ara sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı bölgelerde su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar cadde ile sokaklarda zor anlar yaşadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için üst geçitler ve bina saçaklarının altları ile tramvay duraklarına sığındı.

Sağanak yağıştan korunmak için karton kullananlar ve aracı bozulanlar kameralara yansıdı.

Şehrin çeşitli bölgelerinde yağmur aralıklarla sürüyor.