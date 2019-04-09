Son Dakika Haberleri: Konya'da Sağlık Çalışanının Darbedildiği İddiası

Konya'da Sağlık Çalışanının Darbedildiği İddiası

1 saat önce

Konya'da hastanedeki görevli hemşireyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra salıverilen şüpheli için tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Konya'da Sağlık Çalışanının Darbedildiği İddiası, System.String[]
Konya'da hastanedeki görevli hemşireyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra salıverilen şüpheli için tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Konya Numune Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Tuğba Yılmaz'ı (25) iki gün önce darbettiği iddia edilen hasta yakını Bayram B, dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karara itiraz eden Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "kamu görevlisine karşı kasten yaralama" suçundan şüphelinin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı için Konya 3. Sulh Ceza Hakimliğine talepte bulunuldu.

Olay

Konya Numune Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Tuğba Yılmaz, iddiaya göre hastanın kolundaki serum iğnesini çıkarırken oluşan kanamadan dolayı, Bayram B. tarafından darbedilmişti.

Gözaltına alınan şüpheli, dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:54 Kaynak: AA

Konya, Güncel
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