Konya'da sağlık çalışanlarına

Konya'da faaliyetlerini sürdüren Gümüşhane Şiran Kavakpınarı Köyü Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği, Konya Beyhekim Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına pestil ve köme ikramında bulundu.

Dernek Heyeti, Gümüşhane'den gelen pestil ve kömeleri koruyucu önlemler alarak doktor, hemşire ve diğer hastane personeline dağıttı.

Dernek Başkanı Yalçın Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebi ile yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının en büyük alkışı hak ettiğini belirtti.

Konya'da yaşayan Gümüşhaneliler olarak sağlık çalışanlarının yanında olduklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte büyük fedakarlıklarda bulunan ve emek harcayan değerli sağlık çalışanlarımızın yanında olmak, yüzlerinde biraz olsun tebessüm oluşturmak istedik. Memleketimizden getirdiğimiz pestil ve kömeleri ikram etme fırsatı bulduk. Sağlık çalışanlarımızın yanında olmak bizi çok mutlu etti. Ülkemizin bu kötü günleri birlik ve beraberlik içerisinde daha kolay aşacağına inanıyorum."