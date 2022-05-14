Konya'da sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırması güvenlik kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırması güvenlik kamerasında

14.05.2022 17:11
Konya'da sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırması güvenlik kamerasında

Konya'nın Karapınar ilçesinde evine giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi, yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde evine giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi, yaralandı.

Konya Caddesi'nde esnaflık yapan Ertan Şahinoğlu, dükkanını kapattıktan sonra evine doğru yürürken köpeklerle karşılaşınca kaçmaya çalıştı.

Düşmesi sonucu çenesinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluşan Şahinoğlu, çevredekilerin yardımıyla kurtuldu, tedavi için hastaneye gitti.

Şahinoğlu, gazetecilere, yaşadığı anlar dolayısıyla korku ve endişesini halen üzerinden atamadığını söyledi.

Böyle bir durumla bir daha karşılaşmanın endişesini taşıdığını belirten Şahinoğlu, "Bir anda köpeklerle karşı karşıya geldim. Korkup kaçtım, ayağım yere takılarak düştüm. Çevredekiler yardım etti. Hastaneye gittim, çeneme 6 dikiş atıldı. Sahipsiz köpekler büyük tehlike." diye konuştu.

Öte yandan, sahipsiz köpeklerin saldırısı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Şahinoğlu'nun kendisini kovalayan köpekten kaçarken ayağı takılıp düşmesi, çevredeki vatandaşların kendisine yardım etmesi ve köpeklerin bölgeden uzaklaşması yer aldı.

YORUMLAR
500
Bankadan çektiği 300 bin lirayı aracına koyan adam soyuldu! Hırsızlar camı kırıp parayı çaldı Bankadan çektiği 300 bin lirayı aracına koyan adam soyuldu! Hırsızlar camı kırıp parayı çaldı Konya'da hırsızlık Konya'da hırsızlık

Karapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırması güvenlik kamerasında - Son Dakika


Son Dakika
17:19 NBA'de Celtic-Milwauke maçı sonrası silahlı saldırı yaşandı: Çıkan olayda 3 kişi yaralandı
17:13 Isparta'da etkili olan hortum panik yarattı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
16:59 Öğrencilere annelerine götürmeleri için hediye gül verildi, içinden dantelli iç çamaşırı çıktı! Ortalık ayağa kalktı
16:32 Taraftarlar hayran kaldı! Şampiyon Trabzonspor, kupa törenine özel formayla çıkacak
16:30 Ümit Özdağ, Trabzonspor camiasına seslendi: Kutlamalarınızda sahne alacak Tsahouridis 19 Mayıs'ı Pontus soykırımı olarak anan bir kişi
16:21 Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sözlerini kelime kelime ezberleyen kadın sosyal medyada gündem oldu!
16:17 Koyunları canı pahasına koruyan kangal köpek sosyal medyanın dilinde
16:10 Putin'den NATO-Finlandiya gündemiyle ilgili sessizliğini bozdu: NATO'ya katılmaları büyük hata olur
15:54 Çay üreticileri dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yaş çay alım taban fiyatı 6 lira 70 kuruşa yükseltildi
15:37 Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Uçaklar boş gidip gelirse size yakışmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 17:28:36. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırması güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement