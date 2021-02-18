Konya'da sahte deterjan operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Konya'da sahte deterjan operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Konya'da düzenlenen operasyonda, yaklaşık 53 bin kilogram sahte deterjan ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da düzenlenen operasyonda, yaklaşık 53 bin kilogram sahte deterjan ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mahallesi'ndeki bir depoda sahte deterjan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, adrese baskın düzenledi. Operasyonda, 49 bin 748 kilogram sahte toz deterjan, 3 bin 54 litre sahte sıvı deterjan ile 4 bin 730 boş deterjan kutusu ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin, ürettikleri sahte deterjanları, tanınmış markaların paketlerine doldurarak, piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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