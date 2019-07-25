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Konya'da sahte içki operasyonu

17 dakika önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 30 şişe viski ele geçirildi.

Konya'da sahte içki operasyonu, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 30 şişe viski ele geçirildi.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ereğli ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki bir evde, yasal olmayan yollardan temin edilen içkilerin satıldığı bilgisini aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, C.E'ye ait olan eve baskın düzenledi.
Evde yapılan aramada, kaçak yollardan Türkiye'ye getirilmiş 30 şişe viski ele geçirildi.
İstanbul'da yaşadığı öğrenilen C. E'nin gözaltına alınamadığı öğrenildi.
Ereğli, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:03 Kaynak: AA
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