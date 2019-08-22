Konya'da sahte içki operasyonu
13 dakika önce
Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda 250 litre sahte içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:18 Kaynak: AA
Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda 250 litre sahte içki ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türbe Mahallesi'nde B.D'ye (50) ait eve baskın düzenledi.
Ekipler, 250 litre sahte içki ve bunun yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Olayla ilgili B.D. gözaltına alındı.
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