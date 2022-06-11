Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, sahte banknotlardan oluşan 54 bin 700 lira ele geçirildi.

İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bazı kişilerin sahte parayla alışveriş yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Etkili olan sağanak ve dolu 60 bin dekar arazide hasara neden oldu

Kaynak: AA

Hisarcık, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da sahte para operasyonunda 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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