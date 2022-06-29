Son dakika haberi: Sahte para operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Sahte para operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

29.06.2022 10:25

Son dakika habere göre Konya'da düzenlenen sahte para operasyonda 100 liralık 24 sahte banknot ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Konya'da düzenlenen sahte para operasyonda 100 liralık 24 sahte banknot ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi piyasaya sahte para sürülmesini engellemeye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptığı aramada, 100 liralık 24 sahte banknot ele geçirdi, araçta bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Sahte para operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Sahte para operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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