Sahte plaka operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Konya'da sahte plaka basan iş yerine yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" suçlarına karışanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adresteki iş yerine düzenlenen operasyonda, 48 sahte plaka, sahte plaka yapımında kullanılan pres makinesi, hidrolik kompresör, mühür baskı makinesi, soğuk mühür ve çok sayıda sahte plaka basımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

İş yerindeki 1 şüpheli gözaltına alındı.