Konya'da salgını unutturacak etkinlik:

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde uzun süredir evde kalmaya özen gösteren vatandaşlara moral vermek için düzenlenecek "arabalı sinema" etkinliğinde, "Naim: Cep Herkülü" filmi açık havada araçların içinde izlenecek.

Selçuklu Belediyesince yarın saat 21.00'da Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu otoparkında düzenlenecek etkinlikte, Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını beyaz perdeye taşıyan "Naim: Cep Herkülü" filmi seyirciyle buluşacak.

2019'un en çok izlenen 7. yapımı olan film, kariyerinde 47 dünya rekoru, 6 Avrupa Şampiyonluğu ve 7 Dünya Şampiyonluğuna imza atan ve "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçilen Naim Süleymanoğlu'nun etkileyici yaşamını gözler önüne seriyor.

Senaryosunu Barış Pirhasan'ın kaleme aldığı biyografik türdeki filmde, Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck canlandırıyor. Eck'e sevilen oyuncular Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Gürkan Uygun, Selen Öztürk, Yetkin Dikinciler, Renan Bilek ve Bülent Alkış gibi isimler de eşlik ediyor.

Naim Süleymanoğlu, karaciğer yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle üç yıl önce hayatını kaybetmişti.