Konya'da saman balyaları alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da saman balyaları alev alev yandı

26.03.2022 16:21
Konya'da saman balyaları alev alev yandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan yangında saman balyaları alev alev yandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan yangında saman balyaları alev alev yandı.

Yangın, Cinler Mahallesi Aşıklar yolu üzeri 93007 Sokak'ta bulunan bir çiftlik yanındaki depolama alanında çıktı. Sedat G'ye ait olduğu öğrenilen saman balyaları, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev alarak yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek balyaları sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, büyük çapta zarar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA

Konya'da saman balyaları alev alev yandı

YORUMLAR
500
Konya'da çiftliğin yem ambarında çıkan yangın hasara neden oldu Konya'da çiftliğin yem ambarında çıkan yangın hasara neden oldu Onlarca iş makinesi lastiği alev alev yandı Onlarca iş makinesi lastiği alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Ereğli, Yangın, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da saman balyaları alev alev yandı - Son Dakika


Son Dakika
15:57 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: İstanbul Boğazı'ndaki mayını etkisiz hale getirdik! Rus ve Ukraynalı makamlarla görüştük!
15:51 Mısır Çarşısı'nda Ramazan yoğunluğu başladı ama fiyatların yanına yanaşılmıyor
15:49 Herkes bunu merak ediyor: Serdar Ortaç altına mı kaçırdı?
15:48 Japon genci Yuji Umeji nasıl 'Zeytinburnu çocuğu' oldu? İşte Japon gencin kelle söğüş satma hikayesi
15:45 AK Partili Kurtulmuş'tan 'sistem' açıklaması: Millet beğenmiyorsa değiştirir!
15:42 İrem Derici Hatay'daydı: Bacak ve göğüs dekolteli giysisiyle çok beğenildi
15:41 Genç kadın en yakın arkadaşının babasıyla birlikte olduğunu, arabada bulduğu prezervatiften öğrendi
15:37 Striptiz kulübüne gittiler, faturayı iş harcaması olarak gösterdiler! Hepsi kovuldu
15:30 Kılıçdaroğlu, Balyoz davasında yargılanırken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti
11:21 Sosyal medyadan zeytinyağı satmak istedi, 5 milyon lira kaybetti! Filmlere konu olacak bir dolandırıcılık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 16:28:42. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da saman balyaları alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement