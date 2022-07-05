Konya'da saman yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da saman yangını

05.07.2022 11:11
Konya'da saman yangını

Konya'nın Kulu ilçesinde hasat sonrası çıkan yangınında 320 adet balya samanı kül oldu.

Konya'nın Kulu ilçesinde hasat sonrası çıkan yangınında 320 adet balya samanı kül oldu.

Yangın, Kulu ilçesi Köşker Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Atmaca'ya ait tarladaki arpanın hasat edilmesi sonrasında yapılan 320 balya samanın bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle yangın bir anda büyüyen yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalleli kendi imkanları üzerine söndürmeye çalışken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Mahalle muhtarı Fuat Atmaca, yangını mahalleli olarak kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştıklarını belirterek, "Kulu İtfaiye ekiplerinden yardım istedik. Çünkü yanan yerin bitişiğinde biçilmemiş tarlalar vardı. Yangın onlara ulaşmadan 2 adet itfaiyede gelerek kısa sürede yangına söndürme ve soğutma çalışması yaptılar" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Aksaray-Ankara Yolunda Kaza: Tır Sürücüsü Hayatını Kaybetti Son dakika haberleri! Aksaray-Ankara Yolunda Kaza: Tır Sürücüsü Hayatını Kaybetti Ağrı'da dere kenarında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı Ağrı'da dere kenarında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı Son dakika haberleri | Yüksekova'da şofbenin patlaması sonucu ev küle döndü Son dakika haberleri | Yüksekova'da şofbenin patlaması sonucu ev küle döndü
Kaynak: İHA

İtfaiye, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da saman yangını - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:26 Babası "Kaçırıldı" dedi, gerçek bambaşka çıktı! 17 yaşındaki Emine: Dini nikah babamın evinde kıyıldı
11:23 Tiryakileri üzen gelişme! Çay fiyatlarına zam geldi
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
11:19 Bayburt'ta 'Pala Dayı'nın cesareti konuşuluyor! Ayıyı değneğiyle kovaladı
11:07 İngiliz basınından Erdoğan yorumu: Diğer NATO üyelerine şantaj yapıyor ama onun da zayıf noktaları var
10:50 Ünlü boksör çenesi kırılmasına rağmen müsabakayı kazandı! 2 ay sıvıyla beslenecek
10:48 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 983 lira seviyesinden işlem görüyor
10:47 Belde statüsünü kazanan Dodurga'da seçimlere bu olay damga vurdu: Sıfır oy alan DSP'nin adayı Namık Kaya başka adaya oy vermiş
10:36 Dolar, 16,89 TL seviyesinden işlem görüyor! Döviz kurlarında son durum...
10:31 Sıcak suya ekleyip için! Cinsel gücü artırıyor, erkeklerin gizli sorununa derman oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 11:43:34. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da saman yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement