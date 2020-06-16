Konya'da sanayi çalışanlarına Kovid-19 testi yapılıyor - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde ve Konya Sanayi Odası (KSO) koordinasyonunda, Konya'da sanayi çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin yapılmaya başlandığı bildirildi.

KSO Başkanı Memiş Kütükcü, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'da sanayi işletmelerinde çalışanlara yönelik Kovid-19 antikor tarama testlerinin bugün itibarıyla başladığını belirtti.

Tarama testlerinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde, Konya Sanayi Odası koordinasyonunda yapılmaya başlandığını ifade eden Kütükcü, testlerin, işletmelere gidilerek çalışanlardan yerinde numune almak suretiyle gerçekleştirildiğini aktardı.

Kütükcü, üretim kararlılığını sürdürürken sağlığın da korunması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Tüm dünya ekonomilerinde büyük şoklara sebep olan Kovid-19 salgını, Türkiye ekonomisinde de hasarlar açtı. Ancak Türkiye bu süreci en iyi yöneten ülkeler arasında yer alıyor. Ülkemizin, salgının ilk gününden bu yana, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gösterdiği üretim kararlılığı, mutlaka devam etmelidir. Ancak üretirken de hem işverenlerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığını korumak, güvenli üretimi öncelemek zorundayız."

"Test yapılan çalışanlardan hiçbir ücret talep edilmeyecek"

Kütükcü, sanayi üretiminin güvenle devam etmesi için bugün itibarıyla tarama testlerine başladıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Odamızın koordinasyonunda yürütülecek olan süreç, işverenlerimizin talepleri doğrultusunda devam edecek. Test yapılan çalışanlardan hiçbir ücret talep edilmeyecek. Çalışanlarına test yaptırmak isteyen işverenlerimiz, pandemi.kso.org.tr adresindeki formu doldurarak, taleplerini odamıza iletebilirler."