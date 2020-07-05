Konya'da sanayi sitesinde yangın - Son Dakika

Konya'da sanayi sitesinde yangın
Konya'da sanayi sitesinde yangın Konya'da geri dönüşüm malzemelerinin olduğu bir depoda çıkan ve bitişiğindeki palet atölyesine de sıçrayan yangın 12 itfaiye aracının iki saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.
Konya'da sanayi sitesinde yangın
KONYA - Konya'da geri dönüşüm malzemelerinin olduğu bir depoda çıkan ve bitişiğindeki palet atölyesine de sıçrayan yangın 12 itfaiye aracının iki saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.
Merkez Karatay ilçesi Adana çevre yolu üzerinde özel bir sanayi sitesi içerisinde plastik geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Biranda büyüyen alevler depoyu sararken gökyüzünde oluşan yoğun duman şehrin birçok noktasından gözlendi. İhbar üzerine yangına müdahale eden itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Bitişikteki palet atölyesine sıçrayan alevlerin söndürülmesi için çevre işyerlerinde çalışanlarda itfaiye ekiplerine yardım etti. İş makineleri ile sokak üzerinde bulunan tahta paletler uzaklaştırıldı. Soğutma çalışmaları sırasında yangın yeniden şiddetini artırınca alevlerin yan taraftaki elektrik trafosuna ulaşmaması için yoğun uğraş verildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 12 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın iki saatin sonunda tamamen söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılan yangının oluşturduğu tahribat havadan da görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 16:50 Kaynak: İHA
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