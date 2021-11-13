KONYA'DA, SANAYİ SİTESİNDE YANGIN - Son Dakika

"Korktun mu?" videosu ile ünlenen ünlü fenomen tutuklandı

Bankalar artık bu işlemler için müşteriden ücret alamayacak

KONYA'da, sanayi sitesinde, otomotiv yedek parça imalathanesinde yangın çıktı. Kısa sürede atölyeyi saran alevler, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, saat 13.00 sıralarında, otomotiv yedek parçası üretilen imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Atölyede bulunan yanıcı maddelerin bir anda alev almasıyla yangın, kısa sürede büyüdü. İmalatha, tahliye edilirken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.