Sanayi sitesindeki hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Sanayi sitesindeki hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

28.04.2022 02:33

Konya'nın Karatay ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde, hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konya'nın Karatay ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde, hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fevziçakmak Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde, hurda malzemelerin kesilerek ayrıldığı sırada çıkan kıvılcımın kimyasal maddelere temas etmesi nedeniyle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, söndürme sırasında iş makineleriyle de destek verildi.

Yangına müdahale etmek isterken elinden yaralanan hurdalık görevlisi Can Akpınar, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmasında, itfaiye ekiplerine dumandan zehirlenmelerini önlemek için ayran dağıtıldı.

Ekipler, yangını çevredeki dükkanlara sıçramadan söndürdü.

Sanayi sitesindeki hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Sanayi sitesindeki hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Sanayi sitesindeki hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Sanayi sitesindeki hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Sanayi sitesindeki hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Sanayi sitesindeki hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Sanayi sitesindeki hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Sanayi sitesindeki hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü
Sanayi sitesindeki hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

YORUMLAR
500
Taksim metro istasyonundaki trafoda çıkan yangın söndürüldü Taksim metro istasyonundaki trafoda çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi: Beyoğlu'nda 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi: Beyoğlu'nda 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanayi sitesindeki hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
01:01 İçişleri Bakanı Soylu, 3 teröristin 5 kg patlayıcıyla birlikte yakalandığını açıkladı
00:59 Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak yeni format belli oldu!
00:54 Gençler, Kılıçdaroğlu ailesini ziyaret etti! Kemal Kılıçdaroğlu çay servisinde eşine yardım etti
00:52 Yaşlı adam, Kadir gecesi için camiye giderken kazada yaşamını yitirdi
00:28 Koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 2 bin 479 yeni vaka tespit edildi
00:07 Liverpool, sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti!
23:58 Hakan Çalhanoğlu belki de hayatı boyunca Bologna maçını unutamayacak
23:44 İstanbul'daki camiler Kadir Gecesi'nde doldu taştı!
23:30 Ev sahibinin, 2 ay önce doğum yapan kiracısına yönelik hareketi takdir topladı
23:24 Beşiktaş macerası Vida için sona erdi! Siyah-beyazlılar, Hırvat savunmacısının yerine gelecek isim için girişimlere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 03:13:19. #1.11#
SON DAKİKA: Sanayi sitesindeki hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement