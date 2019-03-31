Konya'da Sandıklar Açılmaya Başladı
1 saat önce
Konya'da 31 Mart Yerel Seçimleri için oy kullanma işlemi sona ererken, sandıklar görevliler tarafından açılmaya başlandı.
Konya
'da 31 Mart Yerel Seçimleri için oy kullanma işlemi sona ererken, sandıklar görevliler tarafından açılmaya başlandı.
Konya'da 31 Mart Yerel Seçimleri için kullanılan oyların ardından sandıklar açılmaya başlandı. Sandık görevlileri ilk olarak sandıklardaki mühürleri kırarak zarfları sandıktan çıkardı. Ardından sandık görevlileri tarafından zarflardaki oy pusulaları sayılmaya başlandı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:56 Kaynak: İHA
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