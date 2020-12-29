Konya'nın Ereğli ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Afganistan uyruklu 16 yaşındaki gencin kullandığı plakasız motosiklet, Aziziye Mahallesi Kızılöz mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İncelemede, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Konya'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika