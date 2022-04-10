Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

10.04.2022 14:28
Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin Abay idaresindeki 06 CKA 331 plakalı otomobil, Adana-Konya kara yolu Acıpınar Mahallesi kavşağında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Abay ile araçta bulunan Abdulcabbar Elali, Cuma Halef, Hanse, Ayşe ve Fethi Yeşildeniz yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Acıpınar, Otomobil, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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