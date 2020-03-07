Konya'da şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Nofel Dağ (47) idaresindeki 34 KA 1979 plakalı otomobil, Konya- Ankara kara yolunun Kulu ilçe girişinde bariyerlere çarpıp şarampole devrildi. Sürücünün yara almadığı kazada, otomobilde bulunan Mücahit Ünal (25) ile Okan Dağ (19) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğunu bildirildi.